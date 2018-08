Autostrade, Toninelli: "Trasparenza dopo 20 anni di segreti"

A quasi vent'anni dalla privatizzazione, "Autostrade decide improvvisamente" di dare il via all'operazione trasparenza rendendo pubblici i documenti della concessione e "cercando di far apparire il suo gesto come spontaneo". Lo dice il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, sottolineando che è invece un "effetto dell'azione politica del governo del cambiamento" e chiarendo di aver chiesto, giorni fa, di far conoscere a tutti quei testi riservati.