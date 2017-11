Autonomia Veneto, Zaia a Gentiloni: avvio subito iter del negoziato

La Regione Veneto chiede al premier Paolo Gentiloni di "avviare sin da subito" il negoziato per l'autonomia. Lo annuncia il presidente Luca Zaia, dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della proposta di legge statale per l'autonomia del Veneto. Il governatore leghista ha inviato al premier, e per conoscenza al sottosegretario per gli Affari regionali, Gianclaudio Bressa, una lettera corredata dal testo del progetto di legge.