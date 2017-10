Autonomia, sottosegretario Bressa a Tgcom24: "Governo pronto a trattare da tempo"

"Il governo ha sempre dichiarato la disponibilità ad avviare subito la trattativa" sulle autonomie. Lo ha dichiarato a Tgcom24 il sottosegretario agli Affari regionali, Gianclaudio Bressa, dopo il voto in Lombardia e in Veneto. "L'esecutivo è pronto da tempo - ha ricordato - se la trattativa non è partita è perché il governatore Zaia ha scelto - legittimamente - una strada diversa: di fare un referendum".