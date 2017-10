Autonomia regioni, Gentiloni: "Vedremo a quali condizioni"

"Alcune funzioni possono essere rese più efficienti con una maggiore autonomia delle regioni? E' possibile, anzi, è probabile. Vedremo quali funzioni e a quali condizioni". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, intervenendo sulla maggiore autonomia chiesta da Lombardia e Veneto dopo i referendum. "Nei limiti fissati dalle nostre leggi e dalla Costituzione si discute di come far funzionare meglio l'Italia, non si discute l'Italia", ha aggiunto.