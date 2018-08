Auto in via della Lupa a Roma, Figliomeni-Rollero (Fi): "Area pedonale ostaggio di menefreghismo Raggi"

"Un video di un minuto e sei secondi per capire come a Roma certa gente può fare quello che vuole. Anche transitare con automobili e motocicli in una 'area pedonale' presso il centro storico di Roma in particolare in Via della Lupa angolo Via dei Prefetti. Per la serie: ecco come come questa amministrazione pentastellata se ne frega dei suoi cittadini e dei turisti! Nessuno controlla, sanziona o provvede con le adeguate misure ad effettuare dei lavori necessari per rendere operativo il divieto di circolazione ai veicoli a motore in quell'area. Tutto questo mentre questa Città continua ad essere sempre più ostaggio non solo di una gestione a livello "dilettantistico" da parte di questa amministrazione ma anche di degrado, basta infatti girare un pò per le vie centrali sino ad arrivare alla periferia piu esterma di Roma per percepire i cattivi odori ad ogni angolo di strada dove i marciapiedi non vengono lavati a dovere e subiscono continui atti di inciviltà. Insomma i fotogrammi raccolti in un minuto e sei secondi disegnano lo stato totale di abbandono della Capitale che non era mai arrivata a livelli così bassi”. Lo dichiarano in una nota congiunta il consigliere comunale Francesco Figliomeni esponente del gruppo misto e il Presidente del club delle libertà per le politiche sociali e sicurezza Marco Rollero di Forza Italia.