Auto blu: tagli? Quelle con autista aumentate di 600 unità in un anno

Le auto blu sono aumentate di 600 unità in un anno. La "colpa" non è dei ministeri e del governo, ma delle amministrazioni locali. A rivelarlo è Quattroruote di agosto che torna sull'argomento, analizzando i dati relativi alle auto con autista. L'incremento è dovuto infatti ai Comuni non capoluogo (+86%), alla sanità regionale (nella quale, tra Asl e ospedali, si registra un aumento del 59%) e alle Province e città metropolitane (+30%).