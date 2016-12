Auto blu, dirigenti rischiano multa

Multe fino a 10mila euro per i dirigenti pubblici che non partecipano al censimento sulle auto blu. Lo prevede un emendamento Pd alla proposta di legge targata M5s, sottoposta a voto in commissione Affari Costituzionali alla Camera. Nella modifica è scritto che le amministrazioni che hanno auto blu in eccesso, nelle P.a. centrali possono essere massimo cinque, possono disfarsene in due modi: venderle o cederle gratis se il destinatario è una Onlus.