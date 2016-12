Auto blu da eBay alle forze dell'ordine Via libera a una proposta del M5S

13:29 - Le auto blu da eBay alle forze dell'ordine: invece che messe in vendita sul sito di e-commerce, saranno assegnate a carabinieri e polizia, che sono in carenza cronica di mezzi di trasporto. E' passato infatti in commissione Affari costituzionali l'emendamento firmato dal Movimento 5 Stelle al decreto legge sugli stadi: il testo propone appunto un cambio di destinazione delle auto blu.

Il testo, di cui Luigi Di Maio è il primo firmatario, prevede che siano "assegnate, previa valutazione di convenienza, alle forze del comparto della pubblica sicurezza le automobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche statali dismesse o da dismettere", dice l'emendamento, che continua: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il ministero dell'Interno, d'intesa con i ministri competenti, effettua e illustra alle Camere la ricognizione delle suddette automobili".



"Il Movimento 5 Stelle - dichiarano i deputati - aveva anche proposto di implementare le dotazioni della polizia con equipaggiamenti speciali, soprattutto per chi è esposto a rischi biologici. Ma la proposta non è passata: il viceministro dell'Interno Filippo Bubbico ha detto che la polizia ha già tutto quanto serve per la loro tutela".