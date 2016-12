Aula,173 voltagabbana: record storico

11:22 - Sarà perché sul carro del vincitore si sta sempre meglio, sarà per semplice opportunità politica o per pura "abnegazione" verso la causa democratica, ma di fatto i numeri parlano chiaro: il gruppo del Pd diventa sempre più grande. I cambi di casacca in questa legislatura sono già un record, e siamo ancora a metà del cammino: 173 eletti hanno lasciato il loro gruppo per dirigersi per lo più in direzione Dem. Una bella cifra se si pensa che nella legislatura 2008-2013 (quella di Razzi e Scilipoti) i voltagabbana sono stati 160. E il dato che colpisce è l'emorragia trasversale che sta colpendo il Parlamento.

I recenti otto senatori di Scelta Civica ne sono una prova. Oggi il Pd rispetto all'esordio ha guadagnato 16 parlamentari; Sel ne ha persi 10 alla Camera; Forza Italia è a meno 60 (anche per la nascita del Nuovo Centro Destra di Alfano); i grillini sono calati di 32 unità. Dunque, se il ritmo è questo a fine legislatura nel 2018 i voltagabbana saranno più di 500. Il Pd di Renzi calamita tutti: del resto lo stesso premier non appena eletto segretario aveva aperto le porte del partito a tutti..."venghino signori venghino".



Trasmigrano dunque liberali ex montiani, ma anche ex vendoliani, come Gennaro Migliore che lo ha fatto per aiutare la causa democratica, o seguaci dell'anti-politica, ex grillini, attratti dalla prospettiva di un posto "solido". A favore dell'appeal del Pd giocano due fattori, almeno: la recente partita vinta sull'elezione di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica e quel 41% portato a casa con le scorse elezioni europee. Insomma, un rifugio sicuro.



E se a questo si aggiunge la capacità renziana di fare scouting, tra l'altro più volte denunciata dal M5s, si capisce meglio perché quest'esodo appena cominciato sia destinato a crescere ancora. Alla fine gli italiani non si identificheranno più in quei nomi scelti perché questi, nel mentre, hanno cambiato casacca.