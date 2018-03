Attentato a Trebes, Donald Trump con Macron: attacco orribile

All'indomani dell'attacco terroristico in Francia, Donald Trump ha espresso via Twitter le sue condoglianze e condannato l'accaduto. "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per le vittime dell'orribile attacco a Trebes, e piangiamo le perdite della nazione. Condanniamo inoltre le azioni violente dell'aggressore e di chiunque gli fornirà sostegno. Siamo con Emmanuel Macron!", ha scritto.