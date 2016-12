Attentati,Salvini:difendere confini

"Il dialogo non serve, in Libia bisogna andare a sradicare i terroristi: Alfano deve difendere i nostri confini". Lo ha detto il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, parlando degli attacchi di venerdì in Tunisia, Francia e Kuwait. "Renzi e Alfano sono pericolosi, non vorrei che domani anche l'Italia si svegliasse con un minuto di silenzio perché un delinquente ha fatto un attentato. Mattarella dica loro ciò che devono fare", ha aggiunto.