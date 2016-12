Le stragi mafiose del '93 "si susseguirono secondo una logica unica e incalzante per mettere i pubblici poteri di fronte a degli aut aut, perché potessero avere per sbocco una richiesta di alleggerimento delle misure di custodia in carcere dei mafiosi", il cosiddetto 41 bis, divenuto legge, dopo la strage di via D'Amelio del '92. Lo ricorda Giorgio Napolitano, durante la sua deposizione al processo sulla presunta trattativa Stato-mafia.