Novità in arrivo per le assenze dal lavoro dovute a malattie lievi e passeggere. Si tratta dell'autogiustificazione che il dipendente potrebbe dover comunicare al medico di base, che a sua volta informerà Inps e datore di lavoro. Questo almeno per i primi tre giorni di assenza. Maurizio Romani, vicepresidente della commissione Sanità e primo firmatario della proposta di legge (arrivata in commissione Affari Costituzionali in Senato) spiega che in tal modo "chi fa il furbo si assume la responsabilità di aver fatto un'autogiustificazione falsa. Non ha più le spalle coperte dal medico curante".