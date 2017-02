Assemblea Pd,Renzi presenta dimissioni formali:parliamo e ripartiamo

"Sono arrivate le dimissioni formali del segretario e quindi per statuto si prevede la convocazione dell'assemblea". Così il presidente del Pd Matteo Orfini aprendo per due ora la possibilità, prevista da Statuto, di candidarsi alla segreteria con 117 firme dei delegati. Renzi ha quindi preso la parola: "Credo che il Pd abbia buttato via il tempo: fermiamoci. Fuori ci prendono per matti. Oggi discutiamo ma poi mettiamoci in cammino".