Assemblea Pd, Renzi: non democratico chiedermi di non candidarmi

"Avete il diritto di sconfiggerci, ma non di eliminarci". Così Matteo Renzi risponde, nel corso dell'assemblea Pd, a Michele Emiliano che aveva aperto all'ex segretario a patto che non si ricandidasse. "Non potete immaginare di chiedere a chi si dimette per fare il congresso di non candidarsi per evitare la scissione: non è una regola democratica".