Asia Argento insulta la Meloni: "Grassa fascista". La replica: "Una poveretta"

"Pubblico questo commento di Asia Argento a una foto che mi ha fatto di nascosto (temeraria) - ha scritto la leader di Fratelli d'Italia rispondendo al messaggio dell'attrice - perché, al di là dei soliti insulti triti e ritriti che non mi interessano, mi ha molto colpito che abbia parlato della mia 'schiena lardosa'. Lo pubblico per dire a tutte le donne che hanno partorito da pochi mesi e che per dimagrire non usano la cocaina di non prendersela se qualche poveretta fa dell'ironia sulla loro forma fisica. Valeva la pena mille volte di prendere qualche chilo. Ps. E sappiate che pagate il canone Rai anche per stipendiare gente di questa levatura".