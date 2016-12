21:47 - "Abbiamo valutato una situazione molto complicata e complessa, abbiamo deciso di andare in Parlamento al più presto, mercoledì". Lo ha detto il premier Enrico Letta. "Non ho intenzione di governare a tutti i costi", ha aggiunto. "Chiederò la fiducia non per tre giorni, per poi ricominciare, ma per andare avanti e applicare il programma. Se non c'è, tiro le conclusioni". "Con il Porcellum non si deve votare, al Senato non ci sarebbe la maggioranza".