18:04 - "Se in questi giorni vi scapperà una preghiera per l'Italia, sarà sicuramente utile". E' questo l'unico riferimento alla crisi politica nel nostro Paese fatto dal presidente del Consiglio, Enrico Letta, durante il suo discorso al Meeting delle religioni mondiali per la pace, promosso dalla Comunità di Sant'Egidio a Roma. Il premier ha poi parlato di politica estera, sottolineando la "viva sorpresa" per l'apertura tra gli Usa e l'Iran.