13:26 - "Non so se c'è una scissione: so che il centrodestra non è quello che si è espresso ieri". Così il ministro Gaetano Quagliariello ha replicato a chi gli chiedeva se fosse possibile una divisione del Pdl. Riferendosi alle decisioni prese ieri ad Arcore, cioè alla richiesta di dimissioni dei ministri del Pdl, ha poi aggiunto che "non è quella la storia del centrodestra maggioritaria, non è quella la storia dei moderati in Italia".