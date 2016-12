12:41 - "Il Pd sa solamente aumentare le tasse. In questa situazione è inevitabile tornare alle urne". Questo il messaggio di Silvio Berlusconi, che si è collegato telefonicamente con la manifestazione di Forza Italia a Napoli. "Non sono stanco di combattere - ha ripreso -, sono in piena forma. Il Paese si trova in un frangente difficile e i signori della sinistra hanno il vizio di ribaltare la realtà".