12:29 - "Siamo in una fase un po' criptica. Io cercherò di vedere se ci sono le possibilità per il prosieguo della legislatura. Procederò allo scioglimento delle Camere se non ci sarà altra via". Giorgio Napolitano lo annuncia confermando che in serata incontrerà il premier Letta. Parlando del prossimo "percorso possibile" della crisi, ha aggiunto: "Procederò con una attenta verifica dei precedenti di altre crisi, a partire da quella del secondo governo Prodi".