foto LaPresse

19:41

- "Ho invitato la delegazione del Pdl al governo a valutare l'opportunità di presentare immediatamente le proprie dimissioni per non rendersi complici, e per non rendere complice il Popolo della Libertà, di una ulteriore odiosa vessazione imposta dalla sinistra agli italiani". Lo ha affermato Silvio Berlusconi, aggiungendo: "L'ultimatum di Letta sull'aumento dell'Iva è irricevibile e inaccettabile. E costituisce una grave violazione dei patti di governo".