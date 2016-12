foto Ansa

17:13

- "La Cisl è pronta a mobilitarsi in tutta Italia per scongiurare una crisi di governo e nuove elezioni. Spiegheremo ai cittadini che non si possono vanificare tutti i sacrifici che i lavoratori ed i pensionati hanno fatto in questi mesi". A dirlo è il segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni, lanciando un "appello al senso di responsabilità di tutte le forze politiche perché prevalga la tutela degli interessi nazionali ed il buon senso".