Carceri, Napolitano: Parlamento valuti indulto

foto Ansa Correlati Carceri, la Ue rigetta il ricorso dell'Italia

Cancellieri: "Soddisfatta del dl sulle carceri" 16:23 - "Pongo al Parlamento un interrogativo: se esso ritenga di prendere in considerazione la necessità di un provvedimento di clemenza, di indulto e di amnistia". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in visita nel carcere di Poggioreale, annunciando di aver pronto un messaggio da inviare alle Camere sulla questione del sovraffollamento. - "Pongo alun interrogativo: se esso ritenga di prendere in considerazione la necessità di un". Lo ha detto il presidente della Repubblica,, in visita nel carcere di Poggioreale, annunciando di aver pronto un messaggio da inviare alle Camere sulla questione del sovraffollamento.

"Abbiamo un obbligo giuridico come ci impone la corte di Strasburgo per dare una risposta soddisfacente all'affollamento delle carceri", ha sottolineato il Capo dello Stato. Per trasmettere il messaggio, ha spiegato, "aspetto soltanto un momento di maggiore serenità e attenzione politica perché mi auguro venga letto e meditato".



Parlando della delicata situazione politica, Napolitano ha affermato: le Quattro Giornate di Napoli "ci debbono dare convinta fiducia in quel che di qui può ancora venire - nelle critiche circostante attuali e nell'incerto prospettarsi del futuro - alla causa comune dell'Italia e dell'Europa".