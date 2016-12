foto Ansa

11:31

- "Non è possibile governare con chi mette in discussione i fondamenti della nostra democrazia. Bisogna immediatamente trovare una maggioranza parlamentare in grado di fare una riforma elettorale". Lo ha detto Nichi Vendola a margine dell'assemblea nazionale di Sel. "Il Porcellum - ha aggiunto il governatore della Puglia - è un veleno, una minaccia, una vergogna da eliminare per il Paese. Dopo la riforma si voti".