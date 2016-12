foto Ansa

- "Non chiedete a me se ci sarà la crisi di governo, dovete chiederlo al Parlamento". Queste le parole del segretario del Pd, Guglielmo Epifani, a Napoli, dove partecipa alle celebrazioni per le Quattro Giornate, alla presenza del capo dello Stato, Giorgio Napolitano. Alla domanda di un giornalista se ci siano margini per evitare la crisi, Epifani ha replicato: "Non so, vedremo".