- "Come Forza Italia e Pdl non accettiamo lezioni da nessuno. Ci siamo impegnati lealmente e ci siamo trovati d'accordo sul fatto che vivacchiare non serve a nessuno". Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture, Maurizio Lupi, al termine del Cdm. "A questo punto - ha aggiunto - la parola passa ai partiti che si esprimeranno in Parlamento" sul discorso che farà il premier, Enrico Letta.