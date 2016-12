foto Ansa

13:00

- "E' come se fossimo in una tempesta perfetta in cui non si fanno le cose necessarie al Paese e, nello stesso tempo, si è in perenne instabilità". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, rispondendo a chi le chiedeva un commento sulla difficile situazione del governo. "Credo - ha spiegato a margine dell'assemblea nazionale Fiom - che forse la vera emergenza da affrontare è quella che ci sia una nuova legge elettorale".