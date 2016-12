Congresso Pd, ok a nuove regole

foto Ansa 12:36 - Via libera dal Partito democratico, con un solo astenuto (il deputato Nico Stumpo) alle regole per il congresso nazionale. Durante le consultazioni è stata anche confermata, per l'8 dicembre, la data per l'elezione del segretario nazionale. Il regolamento approvato prevede che entro le 20 dell'11 ottobre le candidature alla segreteria, con le relative liste programmatiche, vengano depositate alla commissione nazionale. - Via libera dal Partito democratico, con un solo astenuto (il deputato Nico Stumpo) alle regole per il congresso nazionale. Durante le consultazioni è stata anche confermata, per l'8 dicembre, la data per l'elezione del segretario nazionale. Il regolamento approvato prevede che entro le 20 dell'11 ottobre le candidature alla segreteria, con le relative liste programmatiche, vengano depositate alla commissione nazionale.

Candidature che devono essere sottoscritte da almeno il 10% dei componenti dell'assemblea nazionale uscente oppure da un numero di iscritti compreso tra i 1.500 e 2.000 distribuiti in non meno di cinque regioni, appartenenti ad almeno tre delle cinque circoscrizioni elettorali per il Parlamento europeo. In ciascun collegio può essere presentata una lista collegata a ciascun candidato alla segreteria.