foto Ansa

19:55

- "Venerdì, appena atterrato a Roma, mi reco da Napolitano per decidere su come andare avanti". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Enrico Letta, da New York. Sulla delicata situazione politica, il premier ha sottolineato: "Serve un chiarimento nel governo e in Parlamento. Voglio che tutto accada davanti ai cittadini. Ognuno si deve assumere le sue responsabilità". Letta non ha specificato se ricorrerà al voto di fiducia.