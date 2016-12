foto LaPresse Correlati Dimissioni Pdl, Napolitano: "Fatto inquietante" 15:38 - E' iniziata, a quanto si apprende, la raccolta di firme dei deputati del Pdl per rassegnare le dimissioni. I singoli parlamentari starebbero infatti consegnando le firme al capogruppo del Pdl alla Camera, Renato Brunetta. L'iniziativa, viene spiegato, è una prima risposta alla nota del Capo dello Stato, che aveva criticato l'ipotesi di dimissioni dei parlamentari, definendola inquietante. - E' iniziata, a quanto si apprende, la raccolta di firme dei deputati del Pdl per rassegnare le dimissioni. I singoli parlamentari starebbero infatti consegnando le firme al capogruppo del Pdl alla Camera, Renato Brunetta. L'iniziativa, viene spiegato, è una prima risposta alla nota del Capo dello Stato, che aveva criticato l'ipotesi di dimissioni dei parlamentari, definendola inquietante.

Schifani-Brunetta a Colle: realistico dire Colpo Stato - "La definizione di 'colpo di Stato' e di 'operazione eversiva' non è 'inquietante' ma è invece assolutamente realistica e pienamente condivisibile". Lo dichiarano in una nota congiunta i capigruppo del Pdl al Senato Renato Schifani, e alla Camera Renato Brunetta rispondendo a Giorgio Napolitano. "L'opinione unanime espressa dai parlamentari del Popolo della Libertà-Forza Italia - viene sottolineato nella nota - è quella dell'esistenza di un'operazione persecutoria da parte di una corrente della magistratura, al fine di escludere definitivamente dalla competizione politica il leader del centrodestra, a cui si aggiunge il voto della Giunta per le elezioni del Senato con l'applicazione retroattiva della legge Severino".



"Calpestati i principi della Costituzione" - "Questo voto - sottolineano i due capigruppo - calpesta un principio fondamentale dello Stato di diritto, quello della 'irretroattività delle leggi', confermato dall'articolo 25 della nostra Costituzione e dall'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La definizione quindi di 'colpo di Stato' e di 'operazione eversiva' non è 'inquietante' ma è invece assolutamente realistica e pienamente condivisibile".



Lega: "Pronti a sostenere azione Pdl" - La Lega Nord è pronta a schierarsi al fianco del Pdl nell'ipotesi di dimissioni. "Anche noi siamo assolutamente favorevoli alla caduta del governo Letta - ha detto infatti Roberto Maroni -. Se la posizione annunciata dal Pdl sarà seguita dai fatti, sosterremo questa azione". Che assume due significati ben precisi, secondo il leader del Carroccio: "Fine del governo Letta e fine della legislatura".



Bondi: "Da Napolitano giudizio politico" - Napolitano "avrebbe dovuto ascoltare personalmente i Presidenti dei nostri gruppi parlamentari. Se lo avesse fatto, prima di rendere pubbliche dichiarazioni che suonano inevitabilmente come giudizi di carattere politico, avrebbe potuto riconoscere l'alto valore istituzionale, politico e etico del nostro gesto", si legge in una nota di Sandro Biondi. Per l'esponente Pdl, infatti, "le dimissioni dei parlamentari del Pdl sono una reazione democratica alla violazione della legge da parte del Pd. IL Pd non rispetta la legge, viola la legge al fine di estromettere dal Parlamento e dalla vita politica il leader dei moderati e il leader di una delle forze politiche che sostiene l'attuale governo".



Quagliariello: "Dimissioni non si annunciano, si danno" - A gettare acqua sul fuoco, ci ha pensato il ministro per le Riforme, Gaetano Quagliariello. "Le dimissioni si danno e non si annunciano. Ieri comunque non abbiamo votato alcuna dimissione".