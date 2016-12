foto Ufficio stampa

- Incontro tra Enrico Letta e Sergio Marchionne a New York, durante la visita del premier negli Stati Uniti. Per l'a.d. di Fiat l'Italia ha "bisogno di stabilità per un po' di tempo per fare qualcosa". Parlando invece del presidente del Consiglio, Marchionne ha detto: "Enrico Letta è una persona forte che trasmette sicurezza; spero continui. La sua missione qui a New York è stata un grande successo, ha fatto un'ottima impressione".