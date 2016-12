Decadenza, vertice serale dei deputati Pdl

foto LaPresse Correlati Parla Barbara Berlusconi: "Da vent'anni impediscono a mio padre di governare" 18:52 - La proposta di dimissioni di massa di deputati e senatori del Pdl, forma di protesta contro la decadenza di Silvio Berlusconi, sarà all'ordine del giorno dell'assemblea dei parlamentari del partito in programma per questa sera. E mentre i più duri spingono per questa soluzione, è invece possibile che alla fine la decisione sia quella di rimettere il mandato nelle mani dello stesso leader del partito. - La proposta di dimissioni di massa di deputati e senatori del Pdl, forma di protesta contro la decadenza di Silvio Berlusconi, sarà all'ordine del giorno dell'assemblea dei parlamentari del partito in programma per questa sera. E mentre i più duri spingono per questa soluzione, è invece possibile che alla fine la decisione sia quella di rimettere il mandato nelle mani dello stesso leader del partito.

Per Luca D'Alessandro, deputato Pdl ed ex portavoce della presidenza del gruppo alla Camera, non c'è dubbio che quella delle dimissioni di massa sia "un'ipotesi, un'ipotesi fondata". Ma cosa succederà "lo vedremo stasera". "Ai gruppi - aggiunge una fonte interna al partito - si valuterà la decadenza di Berlusconi. Se decade lui, si decade tutti".



La decadenza di Berlusconi, condannato ad agosto dalla Cassazione, potrebbe essere votata in prima istanza dalla giunta per le elezioni e le immunità del Senato nei primi giorni di ottobre, e dall'aula entro la fine del mese nonostante l'opposizione del Pdl.