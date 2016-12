foto LaPresse

12:21

- Il Senato ha approvato il decreto per il rilancio dei beni culturali. Il testo, che contiene misure per siti come Pompei, musei come gli Uffizi e soldi per le fondazioni liriche, è passato con 175 voti a favore, 18 contrari e 54 astenuti. Il provvedimento, che prevede anche tax credit per il cinema e la creazione di 500 posti di lavoro per giovani, passa ora alla Camera.