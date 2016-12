Lega, Salvini: "Giusto vietare l'inno di Mameli"

foto LaPresse 08:09 - "Scandalo perché un sindaco leghista non fa suonare l'inno di Mameli all'inaugurazione di un'opera pubblica? Dovrebbero farlo tutti". Il vice-segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, così commenta la scelta del sindaco di Martinengo (Bergamo), che ha invitato la banda del paese a non suonare l'inno italiano. "Altro che Mameli, questo Stato merita come inno 'La terra dei cachi' di Elio", ha aggiunto. - "Scandalo perché un sindaco leghista non fa suonare l'inno di Mameli all'inaugurazione di un'opera pubblica? Dovrebbero farlo tutti". Il vice-segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, così commenta la scelta del sindaco di Martinengo (Bergamo), che ha invitato la banda del paese a non suonare l'inno italiano. "Altro che Mameli, questo Stato merita come inno 'La terra dei cachi' di Elio", ha aggiunto.

A scatenare le polemiche era stata la presa di posizione del primo cittadino leghista del piccolo paese bergamasco, l'avvocato Paolo Nozza, che, in occasione dell'inaugurazione della nuova biblioteca, aveva chiesto alla banda cittadina di non eseguire l'inno. Seguendo le indicazioni del sindaco, il corpo musicale ha così proposto un repertorio diverso. Ma la cosa non è passata inosservata e non sono mancate le polemiche, soprattutto quando si è saputo che era stato proprio il sindaco a vietarne l'esecuzione.



"Non ho nessuna preclusione verso l'inno di Mameli, ma ho solo chiesto di spaziare in un repertorio che non fosse solo istituzionale", ha puntualizzato Nozza, precisando di aver voluto solo chiedere qualche brano più "idoneo all'evento". Il direttore del corpo musicale Sant'Agata, Giuseppe Asperti, non si è invece detto per nulla stupito: "In realtà è la prima volta che riceviamo una direttiva di questo tipo - ha spiegato -, ma non ci siamo stupiti più di tanto. Mi sono riunito con il Consiglio direttivo della banda e insieme abbiamo deciso di partecipare all'evento e di osservare quanto richiesto dal sindaco".