Francesca Pascale: amo Berlusconi da sempre

foto Vanity Fair Correlati La Pascale: "Amo Berlusconi" 22:38 - "Ero minorenne quando mi sono messa in testa di arrivare a lui". Lo dice a Vanity Fair Francesca Pascale, la 28enne fidanzata con Silvio Berlusconi, 76 anni, dal Natale del 2011. La giovane racconta le tappe della sua love story con il leader del Pdl: dalla reazione dei genitori, al "no" iniziale di Berlusconi perché troppo giovane. Ma ora a non poterne più fare a meno è lui, che afferma: "Nei momenti più dolorosi ha saputo starmi vicina regalandomi gioia".

L'intervista è accompagnata da alcune foto che ritraggono la coppia ad Arcore. Lo stesso Silvio Berlusconi infatti ha voluto spiegare a Vanity Fair la natura del loro rapporto: "In tutte le situazioni più dolorose degli ultimi anni, Francesca ha saputo starmi vicino senza chiedere nulla in cambio. Mi ha ridato la voglia di credere nell'amore sincero di una donna".



Il racconto della Pascale inizia con la prima fase dell'innamoramento, la scelta di non dichiararsi "perché lui era un uomo sposato" e la reazione dei genitori. "Mia madre mi fa - ricorda -: lo ammiriamo anche noi, ma potrebbe essere tuo padre". E poi la decisione di farsi avanti, all'indomani dell'aggressione in Piazza Duomo. Ma lui all'inizio frena tutto: "Non se ne parla neppure, sei troppo giovane, non posso darti il futuro che meriti".



Arriva così la scelta di stargli comunque accanto, fino alla realizzazione del suo sogno d'amore: il fidanzamento, nel Natale 2011. "Prima mi limitavo a stargli vicino, a condividerlo, a mandare giù rospi, ma il mio amore mi ha portato all'esclusività e alla felicità di oggi", dichiara.