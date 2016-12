Sicilia,Pd toglie il sostegno alla giunta Crocetta

foto Ap/Lapresse Correlati Siracusa, incidente stradale per il governatore Rosario Crocetta 21:16 - Il Pd ha deciso di togliere il sostegno in Sicilia al governo di Rosario Crocetta. La direzione regionale ha votato infatti a maggioranza la relazione del segretario Giuseppe Lupo, il quale ha invitato gli assessori che rappresentano il partito a dimettersi dalla squadra del governatore. Soltanto sette i voti contrari al documento. - Il Pd ha deciso di togliere il sostegno in Sicilia al governo di Rosario Crocetta. La direzione regionale ha votato infatti a maggioranza la relazione del segretario Giuseppe Lupo, il quale ha invitato gli assessori che rappresentano il partito a dimettersi dalla squadra del governatore. Soltanto sette i voti contrari al documento.

Crocetta: "Sono esterrefatto" - "Sono esterrefatto. In uno dei momenti più dolorosi della mia vita, con due agenti di scorta in rianimazione, mi trovo davanti al muro di gomma di un pezzo dei dirigenti del Pd. Mi tolgono sostegno? Si assumano responsabilità storica, io vado avanti, ho il mandato del popolo siciliano e della base del partito". Così il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, commenta la decisione del Pd. "Per me si continua il programma che è stato concordato con il popolo siciliano. Io non mi faccio condizionare da alcuno e non sarò il pupo di alcuno. Se c'è qualcuno che mi può domare è il popolo siciliano". Aveva affermato il governatore prima del ritiro della fiducia da parte del Pd.



Crocetta: "Il problema del Pd? Le poltrone" - "Il problema con quel pezzo del Pd che ha fatto votare una cinquantina di persone per togliermi il sostegno è legato solo alle poltrone. Ho offerto la massima disponibilità a dialogare, mi hanno risposto con degli aut aut, facendo i nomi degli assessori da sostituire, tra cui quello di Luca Bianchi". H aaggiunto Crocetta lasciando però qualche spiraglio: "I margini per il dialogo ci sono sempre quando si parla di politica - afferma - ma se si continua a discutere di rimpastini i margini allora non ci sono". Non sarà però lui a fare il primo passo. "Io chiamare? No, chi lo pensa allora non mi conosce - aggiunge - Non posso entrare in questi giochi di potere, la verità è che tra me e loro c'è un problema di linguaggio, di comunicazione".



Musumeci: "Crocetta verifichi la maggioranza in Aula" - "Crocetta farebbe bene a procedere a una verifica per sapere se c'è ancora una maggioranza tra chi lo ha voluto candidato pronta a sostenerlo. In caso contrario, avverta la responsabilità di venire in Aula e riferire al Parlamento". Lo ha dichiarato Nello Musumeci, capo dell'opposizione a Palazzo dei Normanni.