19:03

- "La legge di Stabilità sarà il passaggio chiave, il momento in cui chiameremo la coalizione ad assumersi gli impegni per il futuro, per tutto il 2014". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Enrico Letta, durante la sua visita a Ottawa, in Canada. "Sono anche convinto che Confindustria e sindacati faranno parte di un lavoro comune: ci siamo parlati e ci parleremo prima della riforma", ha poi spiegato.