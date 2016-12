Giorgio Napolitano: "La politica eviti rotture"Letta:legge di stabilità importante per coalizione

23:22 - "La politica non sprechi questo momento in cui si vede la ripresa e faccia, attraverso il Parlamento, la sua parte, procedendo senza incertezze e tantomeno rotture, nel compiere le azioni necessarie". E' l'appello del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano. "L'occupazione tarda a riprendersi: ma i primi segni di crescita si vedono, si riaffaccia la speranza di un nuovo sviluppo, su basi più giuste, dell'economia e della società", ha aggiunto.

"La politica non sprechi questo momento più favorevole" nel quale "dobbiamo fare tutti la nostra parte per far crescere i semi che appaiono per un miglioramento e cambiamento positivo della nostra situazione", ha ribadito il Presidente della Repubblica alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico.



Letta: "Legge di stabilità è passaggio chiave della coalizione" - "La legge di stabilità sarà il passaggio chiave, il momento in cui chiameremo la coalizione ad assumersi gli impegni per il futuro, per tutto il 2014". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Enrico Letta, durante la sua visita a Ottawa. "Sono convinto che Confindustria e sindacati faranno parte di un lavoro comune: ci siamo parlati e ci parleremo prima della legge di stabilità".