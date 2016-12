foto Ansa

17:07

- Bisogna redistribuire il reddito e ridurre le tasse sul lavoro dipendente e sulle pensioni: se la legge di stabilità non darà risposte in questo senso "non si potrà procedere che con la mobilitazione unitaria". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, tornando a sollecitare il governo per la "convocazione di un tavolo".