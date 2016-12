Scontro Grillo-Napolitano: "E' indecente, lasci" La Boldrini attacca Grillo: "Come i talebani"

foto Ansa Correlati Berlusconi: aggressione dei giudici

Colle: definito programma riforme 08:59 - "Bisogna spegnere nell'interesse del Paese il perdurante conflitto tra politica e giustizia". Lo ha detto il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, sottolineando che non devono essere "mondi ostili guidati dal sospetto reciproco". "Molto importante è il contributo che ci si deve attendere dai pm", ha poi aggiunto. Per questo i "modelli di comportamento" devono sempre essere "sobrietà, riserbo, assoluta imparzialità e senso della misura e del limite". - "Bisogna spegnere nell'interesse del Paese il perdurante conflitto tra politica e giustizia". Lo ha detto il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, sottolineando che non devono essere "mondi ostili guidati dal sospetto reciproco". "Molto importante è il contributo che ci si deve attendere dai pm", ha poi aggiunto. Per questo i "modelli di comportamento" devono sempre essere "sobrietà, riserbo, assoluta imparzialità e senso della misura e del limite".

"Non c'è nulla di più impegnativo e delicato che amministrare giustizia, garantire quella rigorosa osservanza delle legge, quel severo controllo di legalità, che rappresentano un imperativo assoluto per la salute della Repubblica", ha sottolineato Napolitano parlando alla Luiss.( "Anche la considerazione della peculiarità della funzione dei giudici e l'inequivoco rispetto per la magistratura che ne è investita, sono stati e sono spesso travolti nella spirale di contrapposizioni tra politica e giustizia che da troppi anni imperversa in Italia".



"Magistrati impiegati pubblici? Non è un titolo negativo" - "Il titolo di impiegati pubblici, riferibile in Costituzione anche ai magistrati, non dovrebbe mai essere usato in senso spregiativo ma non può peraltro oscurare la peculiarità e singolare complessità delle funzioni giudiziarie". Nel passaggio del suo discorso non c'è il riferimento a Silvio Berlusconi che però nel videomessaggio ha definito i magistrati "impiegati pubblici non eletti".



M5S: Napolitano indecente, si dimetta - Durissima la replica di Manlio di Stefano (M5S): "In altri paesi saremmo al limite di una procedura di sfiducia al Capo dello Stato. E' indecente che si possano pronunciare parole simili di finta pacificazione quando non c'e' una guerra in atto tra PM-politici, ci sono solo politici che delinquono da 50 anni e PM che indagano". scrive.



In Italia, prosegue Di Stefano su Fb, "è certamente più facile essere dalla parte dei potenti e questo di per sé dovrebbe garantire la buona fede dei PM che combattono il crimine politico-finanziario". "Se Napolitano non è in grado di capire questo semplice quanto delicato concetto per scarsa lucidità o, spero di no, per malafede, faccia un passo indietro e rassegni le sue dimissioni. Certamente gli italiani non sentiranno la sua mancanza", conclude.