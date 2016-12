foto LaPresse

11:54

- "La presidente della Camera, Laura Boldrini, ogni volta che le viene mossa una critica, invece di discuterla, si rifugia dietro l'intero popolo femminile. Si sente Giovanna D'Arco, ma è soltanto una nominata da Vendola in una posizione per cui è inadeguata". Lo ha detto il leader del M5S, Beppe Grillo, sul suo blog. "Le critiche sono rivolte a lei, non alle donne italiane. Si vergogni di usarle come scudo per la sua inconsistenza", ha poi ribadito.