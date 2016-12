foto LaPresse

20:22

- Via libera della Camera alla legge sull'omofobia. Ma la maggioranza si spacca e il testo passa con i voti del Pd e di Scelta Civica, nonostante il no del Pdl (ma con qualche sì a titolo individuale come quello dichiarato da Giancarlo Galan). I sì sono stati 228, i no 57, le astensioni 108 (del Movimento 5 Stelle e di Sinistra, Ecologia e Libertà). Il testo passa ora al Senato in seconda lettura.