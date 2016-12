foto Da video

19:02

- "Non parteggerò per nessuno dei candidati in campo e m'impegno sin d'ora a relazionarmi col segretario eletto, chiunque sia, con rispetto e unità d'intenti". Così il premier Enrico Letta alla vigilia dell'assemblea nazionale del Pd. "Il nuovo segretario - ha aggiunto - aiuterà l'esecutivo a svolgere al meglio il suo servizio al Paese". Poi il premier ha avvertito: "Se il governo non ce la farà, l'uscita dalla crisi sarà lenta e complessa".