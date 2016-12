Giunta sul caso Berlusconi, udienza il 4 ottobre

foto Ansa Correlati Il videomessaggio integrale

Giunta, bocciata la relazione del Pdl 14:30 - Si terrà il 4 ottobre l'udienza pubblica nella quale verrà ascoltato Silvio Berlusconi nell'ambito del procedimento di contestazione aperto contro di lui in Giunta per le immunità del Senato. Lo rende noto il presidente della Giunta, Dario Stefano, dopo un incontro con il presidente Pietro Grasso. - Si terrà il 4 ottobre l'udienza pubblica nella quale verrà ascoltatonell'ambito del procedimento di contestazione aperto contro di lui in. Lo rende noto il presidente della Giunta,, dopo un incontro con il presidente

"Ho condiviso con il presidente del Senato la data del 4 ottobre per fissare l'udienza pubblica. E la sede sarà al Senato, nella sala Koch. L'indicazione del 4 ottobre arrivata da Grasso dipende dal fatto che quel giorno non sono previsti lavori d'Aula", spiega Stefano in una conferenza stampa dopo l'incontro.



Ora, aggiunge, "si dovranno affrontare problemi di natura tecnico-logistica, per la quale il Senato sta mettendo in piedi una task force. La Sala infatti dovrà essere allestita per ospitare le parti che dovranno confrontarsi". "Oltre a Berlusconi - conclude Stefano - dovrà essere ascoltato anche Ulisse Di Giacomo che è il primo dei non eletti nella regione Molise", cioè quello che ha presentato ricorso contro la non proclamazione della sua elezione.



Csm: "Attacchi infondati alle toghe" - Il comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura in una nota esprime "amarezza e sconcerto per l'ennesima ripetizione di giudizi sprezzanti e di attacchi infondati che colpiscono in modo indiscriminato la magistratura italiana". I giudici "non meritano l'addebito di intenti persecutori o di complotti". "E l'esito di qualsiasi processo è una sentenza che va accettata ed applicata". "Diversamente verrebbero meno le regole dello Stato di diritto e il presupposto della ordinata convivenza civile".