foto Ansa

12:17

- "Oggi, non solo in Italia, c'è una tendenza a scaricare sul potere giudiziario decisioni che il potere politico non riesce a prendere". Lo ha detto il neo-presidente della Consulta, Gaetano Silvestri, incontrando i giornalisti. Sulla legge elettorale, ha aggiunto: "Presenta aspetti problematici rispetto al premio di maggioranza senza soglia", specificando che "questo non significa anticipare un giudizio di costituzionalità che è altra cosa".