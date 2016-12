foto Ansa

11:53

- "Non si faccia il gioco delle 3 carte: l'Imu sulle prime case e sui terreni e fabbricati funzionali alle attività agricole non si deve più pagare e l'Iva non aumenta". Lo ha ribadito il capogruppo Pdl alla Camera, Renato Brunetta, che aggiunge: "Se questo è il gioco di rimettere in discussione decisioni già prese, allora il Pdl denuncerà anche i decreti cari al Pd su scuola, fondi allo spettacolo e stabilizzazione dei precari della PA".