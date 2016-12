E' Silvestri il nuovo presidente della Consulta

foto Ansa Correlati Silvestri nuovo presidente della Consulta 16:34 - Gaetano Silvestri è stato eletto presidente della Corte Costituzionale con otto voti. Lo ha comunicato il segretario generale della Corte, Giuseppe Troccoli, al termine delle procedure di voto. Come vicepresidente è stato invece eletto Luigi Mazzella. Silvestri resterà in carica fino al 28 giugno 2014. è stato elettocon otto voti. Lo ha comunicato il segretario generale della Corte, Giuseppe Troccoli, al termine delle procedure di voto. Come vicepresidente è stato invece elettoSilvestri resterà in carica fino al 28 giugno 2014.

Subito dopo l'esito del voto, Silvestri ha detto di sentirsi "il presidente di tutta la Corte e cercherò di svolgere il mio mandato guardando all'espressione di tutta la Corte". I voti sono stati divisi "tra me e il collega Mazzella - ha aggiunto - e un minuto dopo la stessa Corte ha ritrovato la sua unità". E ha aggiunto: "Non amo l'unanimità, preferisco la dialettica: l'unanimità è dei regimi. Personalmente, per formazione, penso che, se ci sono posizioni che si confrontano, si ottiene il risultato che è più vicino al risultato giusto".



"Severino? No comment" - Interpellato sulla legge Severino, Silvestri non ha voluto sbilanciarsi. "A questa domanda non posso rispondere - ha detto -: se mi esprimessi potrebbe sembrare che io anticipi un'opinione che è possibile io debba dare nella sede competente". E ha precisato che "la questione non esiste ancora, non ci è pervenuta alcuna ordinanza di rimessione: quindi non posso conoscere un'ordinanza che non c'è. Esaminiamo tutte le questioni che giungono alla nostra attenzione".



Silvestri ha poi aggiunto che, sull'opportunità di sollevare la questione, "la valutazione non mi spetta", mentre se la legge Severino arriverà in Corte costituzionale "la Corte si pronuncerà sia sull'ammissibilità sia sul merito". Non ha poi aggiunto altre valutazioni: "Metterei il carro davanti ai buoi se lo facessi e non mi sembra giusto".



"Spesso la politica non decide" - Il nuovo capo della Corte Costituzionale ha poi sottolineato che "oggi non solo in Italia c'è una tendenza a scaricare sul potere giudiziario decisioni che il potere politico non riesce a prendere". Mentre sulla legge elettorale ha detto che la norma presenta "aspetti problematici rispetto al premio di maggioranza senza soglia", specificando che "questo non significa anticipare un giudizio di costituzionalità che è altra cosa".



Legge elettorale, Quagliariello: "Arrivare prima Consulta" - "Fare una nuova legge elettorale è anzitutto questione di buon senso". Così il ministro Gaetano Quagliariello risponde al presidente della Corte Costituzionale Gaetano Silvestri, confermando che "il governo farà tutto quello che serve per aiutare il Parlamento a farla prima del pronunciamento della consulta sul Porcellum". "Giovedì - ha spiegato ai giornalisti - chiuderò il dibattito in commissione al Senato sulla legge elettorale: c'è un'urgenza e mi auguro che il Parlamento arrivi prima della Corte Costituzionale e il governo farà tutto quello che serve per aiutarlo".