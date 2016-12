foto Ansa

22:15

- La Giunta per le Immunità del Senato ha respinto la relazione di Andrea Augello (Pdl) che chiedeva la convalida dell'elezione di Berlusconi. I no sono stati 15, un solo voto a favore. I lavori sono stati sospesi per cinque minuti dopo l'uscita dall'aula dei senatori del Popolo della libertà per protesta dopo la bocciatura delle due questioni preliminari della relazione Augello. Il nuovo relatore è il presidente della Giunta, Dario Stefano (Sel).