Epifani: "Irresponsabile e sconcertante il videomessaggio di Berlusconi"

Il messaggio di Berlusconi è "irresponsabile" perché mentre è in corso la crisi economica "getta benzina sul fuoco" ma "da oggi in poi si assumerà le responsabilità di quello che potrà accadere al governo". Lo ha detto il segretario del Pd Guglielmo Epifani commentando il videomessaggio di Berlusconi. E' una dichiarazione che "mette una cosa pesante sul futuro di questa azione di risanamento e si corre il rischio di aggravare la situazione proprio mentre il Paese ha bisogno di coesione e buon governo", aggiunge Epifani.- L' Anm esprime "forte indignazione" per i "gravissimi attacchi alla magistratura" da parte di Silvio Berlusconi e che si risolvono "in una vera e propria aggressione ai principi su cui si fonda uno Stato di diritto". Dopo il videomessaggio, l' Associazione nazionale magistrati si rivolge alle istituzioni per "denunciare il rischio" che simili attacchi alla magistratura "possano indebolire la credibilità di tutte le istituzioni democratiche".- "Non siamo controparte politica di nessuno e non ci mettiamo a ribattere alle dichiarazioni di un condannato". Così il segretario di Magistratura Democratica Anna Canepa in replica alle accuse lanciate dal Cavaliere nel suo messaggio.- "Siamo assolutamente contrari alle dimissioni anticipate" di Silvio Berlusconi perché "siamo convinti che applicando le regole e le leggi il cittadino e senatore Silvio Berlusconi abbia il diritto di difendere le proprie ragioni dicendo il perché e il percome la legge Severino non può avere effetto retroattivo". Lo ha detto il segretario del Pdl, Angelino Alfano intervenendo in diretta a Matrix su Canale 5.- "Silvio Berlusconi ha dimostrato senso dello Stato ma questo non significa che non sia aperta la questione sulla compatibilità del nostro rapporto con questi compagni di strada. Questo tema lo affronteremo con il presidente Berlusconi in questi giorni: oggi lui sarà a Roma e ci incontrerà e oggi decideremo". Così il segretario del Pdl Alfano non chiude la possibilità che vi siano conseguenze sul governo e sulla maggioranza dopo il voto della Giunta.- "Sono felice di questo suo intervento potente e generoso. Aveva detto che dal male può nascere un bene maggiore. E' così. Il sacrificio che Silvio Berlusconi, innocente, ha patito e patisce nella sua carne viva fonda una Forza Italia più nuova e più matura di quella iniziata nel 1994. Questa Forza Italia sarà, sempre e comunque, decaduto da senatore o no, guidata da Berlusconi. Possono fargli di tutto, ma è impossibile schiacciare quest'uomo. Da lui riparte il riscatto di questo Paese". Lo afferma Renato Brunetta, capogruppo del Pdl alla Camera.- "Ho ascoltato e mentre ascoltavo pensavo che io, come ministro, ho giurato di osservare lealmente la Costituzione, in cui stanno scolpiti i principi dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. E ai giuramenti si resta fedeli a qualunque costo". Così il ministro Dario Franceschini, commenta il videomessaggio di Silvio Berlusconi.- "Grande forza, grande passione, grande senso di responsabilità. Raccogliamo la nuova sfida di Berlusconi ancorata ai valori della famiglia, della vita e dell'identità della nostra Nazione. Insomma, ancora in campo per unire i moderati e vincere. E soprattutto per respingere l'attacco della sinistra giudiziaria, perché un leader lo determina il consenso dei cittadini non l'appartenenza al Parlamento". Lo dichiara il Maurizio Gasparri (Pdl), vice presidente del Senato.- "L'atteso segnale è arrivato, Berlusconi oggi ha suonato la carica: dobbiamo riprendere in mano la bandiera di Forza Italia, un partito che rinasce per riconquistare la maggioranza dei consensi e affrancare gli italiani dall'oppressione giudiziaria. Un'oppressione che ormai ha diversi e molteplici volti, che ha preso il sopravvento in ogni ambito della vita del paese. Ciò ormai è talmente evidente che l'appello appassionato del nostro leader non rimarrà inascoltato". Lo afferma, in una nota, la portavoce del gruppo Pdl alla Camera Mara Carfagna.- "L'appello di Silvio Berlusconi rappresenta un nuovo inizio, una battaglia giusta e doverosa nell'interesse del Paese e nel rispetto delle garanzie di una società liberale: un dovere civile cui non ci si può sottrarre". Lo afferma in una dichiarazione Mariastella Gelmini, vice capogruppo Pdl Camera Deputati. "Chi ama le libertà deve sentire soprattutto oggi - aggiunge l'ex ministro - il dovere di combattere e di non girarsi dall'altra parte: come fanno per paura e per interesse i politici che non sanno vincere da soli. Forza Italia deve saper conquistare la maggioranza dei consensi e liberare l'Italia dall'oppressione di una magistratura politicizzata, di un fisco e di una burocrazia complicati e nemici dei cittadini".- "Un discorso sconcertante, vecchio, un disco rotto che da 20 anni ripete lo stesso ritornello". Così il presidente dei senatori Pd Luigi Zanda commenta il videomessaggio di Berlusconi. "C'è della spudoratezza nel modo in cui Berlusconi tira fuori, per l'ennesima volta, i suoi cavalli di battaglia di 20 anni fa, fingendo di dimenticarsi che metà di questo ventennio lo ha trascorso a Palazzo Chigi e che nel 2011 si è dimesso perché, per sua responsabilità, l'Italia era a un passo dalla bancarotta", aggiunge.